«Сибирь» на своей площадке обыграла «Кунульнь» в овертайме

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Куньлунь Ред Стар» завершился победой новосибирского клуба в овертайме со счетом 3:2.

В основное время за команду Андрея Мартемьянова заброшенными шайбами отличились Никита Ситдиков (11-я минута) и Никита Коротков (26). Соперник ответил голами Паркера Фу (52) и Тайлера Вона (60). В овертайме победу хозяевам принес точный бросок Сетдикова (64).

Отметим, что в данный момент «Сибирь» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков. «Куньлунь» идет 11-м с 23 очками.

21 декабря новосибирцы сыграют дома против «Локомотива», а команда из Пекина днем ранее у себя примет «Салават Юлаев».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы:

1:0 – Сетдиков (Мерфи, Коротков), 10:49

2:0 – Коротков, 25:57

2:1 – Фу (Локхарт, Спроул), 51:41

2:2 – Вон (Локхарт, Спроул), 59:59

3:2 – Сетдиков, 63:06

Вратари: Красотки – Хан.

Броски: 40 – 24.

Штраф: 4 – 8.