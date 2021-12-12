«Барыс» потерпел домашнее поражение от «Нефтехимика»

«Барыс» дома уступил «Нефтехимику» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе нижнекамской команды шайбы забросили Михаил Сидоров (38-я минута), Александр Севостьянов (48) и Павел Порядин (60). Хозяева ответил лишь однажды – автором гола стал Якоб Берглунд (51).

Отметим, что «Нефтехимик» прервал свою серию из шести поражений кряду в чемпионате – в данный момент команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Барыс» идет восьмым с 38 очками.

22 декабря клуб из Нижнекамска сыграет в гостях против «Амура», а команда, представляющая Казахстан, днем ранее на выезде встретится с «Автомобилистом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы:

0:1 – Сидоров (Хайруллин, Митякин), 37:44

0:2 – Севостьянов (Гиматов), 47:23

1:2 – Берглунд (Альсинг, Юрчо), 50:04

1:3 – Порядин, 59:52

Вратари: Ортио – Туохимаа.

Броски: 37 – 25.

Штраф: 4 – 6.