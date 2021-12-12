Браташ не поедет со сборной России на молодежный ЧМ-2022

Старший тренер сборной России Олег Браташ не поедет на молодёжный чемпионат мира.

Как сообщают, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФХР, 55-летний специалист пропустит турнир по состоянию здоровья.

Напомним, что в октябре Браташ сменил Игоря Ларионова на посту главного тренера молодежой команды, а в конце ноября был переведен на должность старшего тренера. Главным был назначен Сергей Зубов.

Также в тренерский штаб входят Александр Титов, Владимир Филатов, Андрей Комиссаров и Олег Знарок.

Напомним, что МЧМ пройдёт с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дире.