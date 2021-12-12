«Металлург» дома переиграл «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ

«Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Авангард» со счетом 3:2.
В составе хозяев льда дублем отличился Семен Кошелев (14-я и 27-я минуты), еще одну шайбу забросил Андрей Чибисов (24). У гостей отличился Алексей Емелин (47) и Николай Прохоркин (56).
Таким образом, «магнитка» набрала 51 очко и закрепилась на первом месте Восточной конференции, «орлы» остались на пятой строчке с 46 очками.
21 декабря «Металлург» примет на своем льду «Северсталь», а «Авангард» сыграет дома против «Торпедо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск) - 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
Голы:
1:0 – Кошелев (Керри, Хультстрем), 13:33
2:0 – Чибисов (Минулин), 23:56
3:0 – Кошелев (Чибисов, Керри), 26:47
3:1 – Емелин (Толчинский, Семенов), 47:00
3:2 – Прохоркин (Береглазов, Якупов), 55:20