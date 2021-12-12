Московское «Динамо» обыграло СКА в серии буллитов

Московское «Динамо» добилось победы над московским «Динамо» (2:1) в серии буллитов матча регулярного чемпионата КХЛ.
В основное время матча у армейцев шайбу забросил Эмиль Галимов (25-я минута). У бело-голубых на 47-й отличился Дмитрий Рашевский. Он же принес команде победу в буллитах.
Отметим, что эта победа позволила »Динамо» набрать 52 очка и подняться на третье место в турнирной таблице Западной конференции. Армейцы с 53 очками идет вторыми.
20 декабря СКА примет на своем льду «Спартак». На следующий день «Динамо» встретится дома с «Сочи».
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 1:2 (0:0, 1:0, 0:1,)
Голы:
1:0 – Галимов (Тимкин,Солянников), 24:58
1:1 – Рашевский (Линдберг), 46:31
2:1 – Рашевский, 65:00 РБ
Вратари: Юханссон – Бочаров.
Броски: – .
Штраф: 8 – 12.