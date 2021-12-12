Хоккейный «Локомотив» одержал домашнюю победу над ЦСКА в овертайме

12 декабря состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ярославским «Локомотивом» и московским ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «железнодорожников»

В составе «железнодорожников» заброшенными шайбами отличились Егор Коршков (30-я минута), Алексей Марченко (56) и Рид Буше (65) . У армейцев голы забили Виктор Сведберг (26), Никита Нестеров (55) и

Таким образом, ЦСКА набрал 53 балла и поднялся н третью строчку Запада, в активе «Локомотива» шестое место и 45 очков.

Следующий матч армейцы проведут против лидера конференции - «Йокерита» в Хельсинки 20 декабря, а «железнодорожники» сыграют на выезде с «Сибирью» днем позже.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА (Москва) 3:2

Голы:

0:1 - Сведберг (Нордстрем) - 25:04

1:1 - Коршков (Полунин, Баранцев) - 29:34 Б

1:2 - Нестеров (Нордстрем, Андронов) - 54:57

2:2 - Марченко (Иванов, Буше) - 55:23

2:3 - Буше (Алексеев, Марченко) - 64:22