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Хоккейный «Локомотив» одержал домашнюю победу над ЦСКА в овертайме

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «железнодорожников»
12 декабря 2021 19:35
автор: Александр Бойченко

12 декабря состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ярославским «Локомотивом» и московским ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «железнодорожников»

В составе «железнодорожников» заброшенными шайбами отличились Егор Коршков (30-я минута), Алексей Марченко (56) и Рид Буше (65) . У армейцев голы забили Виктор Сведберг (26), Никита Нестеров (55) и

Таким образом, ЦСКА набрал 53 балла и поднялся н третью строчку Запада, в активе «Локомотива» шестое место и 45 очков.

Следующий матч армейцы проведут против лидера конференции - «Йокерита» в Хельсинки 20 декабря, а «железнодорожники» сыграют на выезде с «Сибирью» днем позже.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА (Москва) 3:2

Голы:

0:1 - Сведберг (Нордстрем) - 25:04

1:1 - Коршков (Полунин, Баранцев) - 29:34 Б

1:2 - Нестеров (Нордстрем, Андронов) - 54:57

2:2 - Марченко (Иванов, Буше) - 55:23

2:3 - Буше (Алексеев, Марченко) - 64:22

источник: «Советский спорт»
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