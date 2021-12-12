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«Спартак» обыграл «Автомобилист» в Москве, одержав свою третью победу кряду в КХЛ

Красно-белые занимают седьмое место в таблице Запада.
12 декабря 2021 19:20
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Спартака» добились домашней победы над «Автомобилистом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе московской команды шайбы забросили Иван Дроздов, отличившийся дублем на 7-й и 60-й минутах, а также Йори Лехтеря (5), Вячеслав Солодухин (8) и Тим Хеед (15). Соперник ответил голами Райана Спунера (7) и Патриса Кормье (9).

Отметим, что в данный момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 45 очков. «Автомобилист» идет седьмым на Востоке (39 очков).

20 декабря «Спартак» сыграет в гостях против СКА, а клуб из Екатеринбурга днем позже на своей площадке примет «Барыс».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 5:2 (4:2, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Лехтеря (Широков, Хохлачев), 04:30 (бол.)
1:1 – Спунер (Мэйсек), 06:43
2:1 – Дроздов (Петерссон, Виртанен), 06:57
3:1 – Солодухин (Хафизов, Авцин), 07:58
3:2 – Кормье (Романцев, Бочаров), 08:18
4:2 – Хеед (Цыплаков), 14:07
5:2 – Дроздов, 59:59 (п.в.)

Вратари: Сковронский – Шикин.
Броски: 40 – 32.
Штраф: 4 – 14.

источник: «Советский спорт»
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