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«Сочи» выиграл у «Северстали», уступая 0:4

Хет-трик в игре регулярного чемпионата КХЛ оформил Иван Мищенко.
12 декабря 2021 19:23
автор: Максим Скороходов

«Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Северсталь» со счетом 5:4

Гости первыми забросили свои четыре шайбы, усилиями дублей Егора Морозова, который забил в равных составах (13-я минута) и в большинстве (18), и Давида Думбадзе, если первая шайба была стандартная, заброшенная в равных составах (23), то вторую - в свои ворота отправил защитник «Сочи» Ярослав Дыбленко при использовании правила отложенного штрафа (28).

Но «Сочи» успел не только отыграться, но и выиграть матч с помощью хет-трика Ивана Мищенко, забивавшего в большинстве (29, 53, 55), и голов Амира Гараева (37) и Василия Глотова (59).

Сочинская команда идет с 36 очками десятой в Западной конференции, «Северсталь» осталась пятой с 51 очком.

21 декабря «Сочи» на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Северсталь» ждет гостевая встреча против «Металлурга».

КХЛ

«Сочи» (Сочи) - «Северсталь» (Череповец) - 5:4 (0:2, 2:2, 3:0)

Голы:

0:1 Морозов, 12:38

0:2 – Морозов (Пилипенко, Тимашов), 17:45

0:3 – Думбадзе (Гераськин, Тихонов), 22:05

0:4 – Думбадзе, 27:07 - П.В.

1:4 – Мищенко (Дыбленко, Глотов), 28:38 - Бол.

2:4 – Гараев (Петьков, Мищенко), 36:42

3:4 – Мищенко (Дыбленко), 52:57 - Бол.

4:4 – Мищенко (Дыбленко), 54:54 - Бол.

5:4 – Глотов (Бакош, Петьков), 58:36

источник: КХЛ
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