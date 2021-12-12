«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в «зеленом дерби»

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Ак Барс» со счетом 4:2.

На шайбы Дмитрия Воронкова (18-я минута) и Кирилла Петрова (40) гости ответили точными бросками в исполнении Сакари Маннинена (10 и 60), Теэму Хартикайнена (32) и Николая Кулемина (35).

На 37-й минуте нападающий »Салавата» Петр Хохряков провел жесткий силовой прием против Воронкова. Игрок казанской команды смог покинуть лед лишь на носилках. Воронков находился в сознании. Хохряков был удален до конца встречи.

Таким образом, уфимский клуб набрал 51 очко и вышел на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» опустился на четвертую строчку. У подопечных Дмитрия Квартальнова также 51 очко.

В следующей игре 20 декабря «Салават Юлаев» в гостях сыграет с «Куньлунем», а «Ак Барс» днем позже проведет домашнюю встречу с «Трактором».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Голы:

0:1 – Маннинен (Тихонов), 9:59

1:1 – Воронков (Линдхольм), 17:54

1:2 – Хартикайнен (Ларсен, Гранлунд), 31:33

1:3 – Кулемин (Кадейкин, Хафизуллин), 34:45

2:3 – Петров (Кэмпфер, Кагарлицкий), 39:53

2:3 – Маннинен (), 59:00

Вратари:

Броски:

Штраф: