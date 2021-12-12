«Торпедо» обыграло рижское «Динамо» в Латвии

Нижегородское «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победило рижское «Динамо со счетом 3:1.

На гол нападающего хозяев льда Гунарса Скворцова (15-я минута) гости ответили тремя реализациями численного преимущества, в результате которых забивали Иван Чехович (29), Марек Грифик (39) и Дамир Жафяров (44).

Таким образом, «Торпедо» набрало 43 очка и поднялось на восьмую позицию Западной конференции в зону плей-офф, «Динамо» идет последним, имея 30 очков.

Рижане 20 декабря примут одноклубников из Минска, а нижегородцы на следующий день сыграют в гостях с «Авангардом».

КХЛ

Регулярный чемпионат.

«Динамо» (Рига) - «Торпедо» (Нижегородская область) - 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы:

1:0 – Скворцов, 14:28

1:1 – Чехович (Агостино, Миле), 28:48 - Бол.

1:2 – Гривик (Демидов, Кочетков), 38:58 - Бол.

1:3 – Жафяров (Леннстрем, Миле), 43:09 - Бол.