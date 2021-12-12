Воронков пропустит московский этап Евротура после удара в голову от Хохрякова в матче КХЛ

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков не сыграет за сборную России на Кубке Первого канала.

Игрок пропустит этап Еврохоккейура после повреждения, полученного в матче КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:3).

Напомним, что на 37-й минуте нападающий уфимцев Петр Хохряков провел жесткий силовой прием против Воронкова. Нападающий казанской команды смог покинуть лед лишь на носилках.

.«Он вернулся в раздевалку из больницы, потом уехал домой. Насколько серьезно все с ним, еще не ясно, но в сборную он не поедет», - цитирует ТАСС свой источник.

Добавим, что Хохряков получил пятиминутный штраф за атаку в область головы и шеи и 20-минутный дисциплинарный штраф.