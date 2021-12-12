«Колорадо» вызвал Мальцева из фарм-клуба

Российский форвард «Колорадо» Михаил Мальцев вызван клубом из АХЛ.

Как сообщает в своем твиттере журналист Петер Бауф, 23-летний хоккеист заменит в основном составе другого нападающего »Эвеланш» Габриэля Ландескога. Швед получил траму нижней части тела и пропустит около двух недель.

Добавим, что в текущем сезоне Мальцев сыграл за «Колорадо» три матча. Россиянин не смог набрать ни одного очка при показатели полезности «-3».

Матч между «Колорода» и «Флоридой» начнется в 4:00 по московскому времени.