Шипачев примет участие в российском этапе Еврохоккейтура, несмотря на повреждение в матче со СКА

Форвард «Динамо» Вадим Шипачев примет участие в ближайшем этапе Еврохоккейтура - Кубке Первого канала.

Об этом хоккеист сообщил на своей странице в инстаграме.

«Немного швов, и к сборной готов», — написал Вадим.

Напомним, что Шипачев в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:1 Б) потерял равновесие и неудачно ударился об лед. После этого нападающий отправился в раздевалку.

Ранее стало известно, что форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков не сыграет за сборную России на Кубке Первого канала. На 37-й минуте нападающий »Салавата Юлаева» Петр Хохряков провел жесткий силовой прием против оппонента. Воронков смог покинуть лед лишь на носилках.