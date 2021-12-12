«Ак Барс» опубликовал фото Воронкова после силового приема от Хохрякова

Пресс-служба казанского «Ак Барса» опубликовала фотографию нападающего Дмитрия Воронкова, который пострадал после силового приема от игрока «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова.

Снимок появился в твиттере клуба из Татарстана.

«Спасибо всем за поддержку, сейчас чувствую себя нормально. Меня отпустили из больницы, буду восстанавливаться под наблюдением врачей в клубе. Пока не вижу левым глазом, но надеюсь вернуться на лёд как можно быстрее», — сказал Воронков.

МАШИНА!

💬 Дмитрий Воронков:

– Спасибо всем за поддержку, сейчас чувствую себя нормально.

Меня отпустили из больницы, буду восстанавливаться под наблюдением врачей в клубе. Пока не вижу левым глазом, но надеюсь вернуться на лёд как можно быстрее pic.twitter.com/pXE47XIIbb — ХК Ак Барс (@hcakbars) December 12, 2021

Напомним, что на 37-й минуте матча Хохряков провел жесткий силовой прием против Дмитрия. Воронков смог покинуть лед лишь на носилках.