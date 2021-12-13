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«Рейнджерс» минимально уступили «Нэшвиллу», на счету Георгиева 23 сэйва

«Предаторз» выиграли свой пятый матч кряду в чемпионате.
13 декабря 2021 08:18
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпели домашнее поражение от «Нэшвилл Предаторз» (0:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что победу гостевой команде в прошедшей встрече принес нападающий Филип Томасино, отличившийся заброшенной шайбой на 22-й минуте. Российский форвард Яков Тренин не набрал результативных очков, отыграв 14 минут 10 секунд.

Голкипер «рейнджеров» Александр Георгиев отразил 23 броска из 24 возможных. Нападающий Артемий Панарин провел на льду 23 минуты 53 секунды.

Таким образом, «Нэшвилл» набрал 35 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Нью-Йорка идет пятым на Востоке с 39 очками.

15 декабря «Предаторз» на своей площадке сыграют с «Калгари», а «Рейнджерс» в тот же день на выезде встретятся с «Колорадо».

источник: «Советский спорт»
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