«Анахайм» в гостях обыграл «Сент-Луис» благодаря дублю Терри

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сент-Луис Блюз» – «Анахайм Дакс» завершился победой гостевой команды в овертайме со счетом 3:2.

Одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард Дакс Трой Терри, оформивший дубль на 54-й и 64-й минутах. Еще один гол забил Бадди Робинсон (13).

Соперник ответил заброшенными шайбами Оскара Сундквиста (27) и Натана Уолкера (48). Российские нападающие Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Иван Барбашев не смогли отметиться результативными действиями.

В данный момент «Анахайм» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков. «Сент-Луис» расположился на пятой строчке с 35 очками.

16 декабря «Дакс» сыграют дома против «Сиэтла», а «Блюз» днем ранее на выезде встретятся с «Далласом».