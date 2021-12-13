23 сэйва Бобровского не помогли «Флориде» набрать очки в матче с «Колорадо»

Хоккеисты «Флориды Пантерз» уступили «Колорадо Эвеланш» (2:3) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победившей команды три шайбы забросили Андре Бураковски (40-я, 43-я и 52-я минуты). Российские форварды Валерий Ничушкин и Михаил Мальцев не отличились результативными действиями, отыграв 17 минут 5 секунд и 6 минут 44 секунды соответственно.

У гостей голы забили Джо Торнтон (48) и Брэндон Монтур (51). Голкипер Сергей Бобровский оформил 23 сэйва из 26.

Отметим, что «Колорадо» выиграл свой четвертый матч кряду в НХЛ. В данный момент команда расположилась на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 35 очков. Флорида осталась на первой строчке Востока (40 очков).

В следующем матче «Эвеланш» сыграют дома против «Рейнджерс», а «Пантерз» на своей площадке примут «Оттаву». Оба матча состоятся 15 декабря.