«Вегас» добился домашней победы над «Миннесотой», Дадонов набрал два результативных очка

«Вегас Голден Найтс» на своей площадке обыграл «Миннесоту Уайлд» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У победителей шайбы забросили Зак Уайтклауд, оформивший дубль на 9-й и 26-й минутах, Евгений Дадонов (18), Макс Пачиоретти (34), Марк Стоун (45) и Алекс Пьетранджело (60). Отметим, что россиянин также записал на свой счет один ассист.

Авторами забитых голов в составе гостевой команды стали Алекс Голигоски (14), Матс Цуккарелло (20), Ник Бьюгстад (21) и Маркус Фолиньо (42). Нападающий Кирилл Капризов провел на льду 21 минут 22 секунды, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1». Защитник Дмитрий Куликов также закончил игру с показателем «-1» – его игровое время составило 15 минут 12 секунд.

Несмотря на поражение в прошедшем матче, «Миннесота» продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков. «Вегас» идет восьмым с 32 очками.

15 декабря «Уайлд» сыграют дома против «Каролины», а «Голден Найтс» в тот же день проведут выездную встречу с «Бостоном».