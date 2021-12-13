«Каролина» на выезде проиграла «Ванкуверу», прервав свою серию из четырех побед кряду в НХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ванкувер Кэнакс» – «Каролина Харрикейнз» завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Победившая команда забросила по одной шайбе в первом и втором периодах. Авторами голов стали Брок Бозер (19-я минута) и Элиас Петтерссон (28). Российский нападающий Василий Подколзин завершил встречу с показателем полезности «+1» – его игровое время составило 15 минут 39 секунд.

Единственный гол у гостей забил Мартин Нечас (43). Форвард Андрей Свечников не отличился результативными действиями, отыграв 21 минуту 31 секунду.

Отметим, что «Ванкувер» набрал 26 очков и расположился на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Команды выиграла свой четвертый матч кряду. В свою очередь «Каролина» уступила впервые за последние пять встреч – «Харрикейнз» идут четвертыми на Востоке (39 очков).

15 декабря «Ванкувер» сыграет дома с «Коламбусом», а «Каролина» в тот же день отправится в гости к «Миннесоте».