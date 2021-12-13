«Рейнджерс» – «Нэшвилл». Георгиев признан второй звездой встречи

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев стал второй звездой матча регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз» (0:1).

Отметим, что 25-летний хоккеист оформил 23 сэйва из 24. В нынешнем сезоне он провел 11 встреч – его средний процент отраженных бросков составляет 90,15%.

По информации источника, первой звездой был признан вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос, отразивший 31 бросок. Третьим стал автором победной шайбы в составе «Предаторз» – нападающий Филип Томасино.

Напомним, что «Нэшвилл» набрал 35 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Нью-Йорка идет пятым на Востоке с 39 очками.

15 декабря «Предаторз» на своей площадке сыграют с «Калгари», а «Рейнджерс» в тот же день на выезде встретятся с «Колорадо».