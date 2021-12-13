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Стали известны лучшие игроки 14-й недели регулярного чемпионата КХЛ

Победители определены в четырех номинациях.
13 декабря 2021 12:36
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, какие хоккеисты стали лучшими игроками 14-й недели регулярного чемпионата.

Отметим, что лучшим голкипером стал Петр Кочетков, выступающий за «Торпедо». Вратарь помог своей команде одержать три победы в трех матчах. При этом россиянин отразил 94,52% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,34.

Лучшим среди защитников стал игрок обороны «Витязя» Егор Воронков, отличившийся четырьмя результативными передачами по итогам трех встреч.

Форвард «Барыс» Якоб Лилья признан лучшим нападающим лиги. Шведский игрок забросил пять шайб в четырех матчах.

Лучшим новичком стал вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин. В двух проведенных встречах голкипер отразил 98,21% бросков. Его показатель надежности составил 0,50.

источник: КХЛ
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