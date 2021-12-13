КХЛ дисквалифицировала Хохрякова на четыре матча за силовой прием, примененный против Воронкова

Пресс-служба КХЛ объявила о том, что форвард «Салавата Юлаева» Петр Хохряков пропустит ближайшие четыре матча своей команды в регулярного чемпионате из-за дисквалификации.

Отмечается, что данное решение было принято в соответствии со статьей 28 пункта 1.3 дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею).

Напомним, что во втором периоде вчерашнего встречи между уфимцами и «Ак Барсом» (4:2) Хохряков провел жесткий силовой прием против нападающего казанцев Дмитрия Воронкова, ударив соперника плечом в голову. У игрока клуба из Татарстана открылось кровотечение – он смог покинуть лед лишь на носилках.

Добавим, что из-за повреждения Воронков не сможет принять участие в матчах сборной России на Кубке Первого канала.