«Даллас» выставил Худобина на драфт отказов

Клуб НХЛ «Даллас» поместил российского вратаря Антона Худобина на драфт отказов. Об этом сообщает The Dallas Morning News.

35-летний голкипер не играл с 18 ноября. Худобин выступает за «Даллас» с сезона-2018/19. Ранее он играл в НХЛ за «Миннесоту», «Бостон», «Каролину» и «Анахайм». В КХЛ он защищал цвета «Магнитки» и «Атланта».

Напомним, что Худобин стал одним из героев Кубка Стэнли-2020: во многом благодаря надежной игре российского вратаря «Даллас» добрался до финала, где уступил в серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 2-4.