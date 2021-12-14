«Автомобилист» вернул Голышева из НХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» объявил о подписании контракта со своим воспитанником Анатолием Голышевым.

Как сообщает клубная пресс-служба КХЛ, соглашение с 26-летним игроком рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, перед стартом сезона форвард отправился покорять НХЛ, однако сыграть за основную команду «Нью-Йорк Айлендерс» ему так и не удалось. Голышев провел 15 матчей за фарм-клуб островитян, в которых набрал семь (5+2) очков.

Добавим, что в КХЛ нападающий выступал только в составе «Автомобилиста», начав свою карьеру в клубе в 2013 году. В прошлом сезоне Голышев провел 53 матча, в которых набрал 27 (12+15) очков.