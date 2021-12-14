Опубликован состав молодежной сборной России на чемпионат мира-2022 в Канаде

Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав молодежной национальной команды до 20 лет, которая отправится на чемпионат мира 2022 года.

Напомним, что соревнования состоятся в двух канадских городах, а именно в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сроки проведения турнира – с 26 декабря по 5 января.

Итак, тренерский штаб сборной России вызвал на ближайшее мировое первенство 25 игроков:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).

Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все – СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» Москва), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).

Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» Москва), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба – «Спартак»), Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все – СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург»).

15 декабря сборная отправится в Эдмонтон транзитом через Хельсинки. После после прохождения карантинных мероприятий команда продолжит подготовку к турниру и проведет два товарищеских матча: 19 декабря против сборной Германии и 22 декабря — против сборной Канады. Затем сборная переместится в Ред-Дир, где проведет матчи группового этапа.

Добавим, что сборная России сыграет в группе B – ее соперниками станут США, Швеция, Словакия и Швейцария. Первая игра россиян на турнире запланирована на 27 декабря со шведами.

На прошлом чемпионате мира Россия дошла до полуфинальной стадии, где разгромно уступила Канаде (0:5). В матче за третье место команда проиграла Финляндии (1:4).