Худобин прошел процедуру драфта отказов и остался в «Далласе»

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прошел процедуру драфта отказов и остался в системе клуба.

Как сообщил в своем твиттере журналист Крис Джонстон, в течение 24 часов ни один клуб не забрал себе вратаря, поэтому согласно действующему регламенту россиянин остался в команде и будет выступать за фарм-клуб «Далласа».

Напомним, действующий контракт голкипера рассчитан до конца сезона 2022/2023. Зарплата Худобина составляет 3,33 миллиона долларов в год.

В текущем сезоне Антон семь матчей за основную команду «Старз» в НХЛ, пропуская в среднем 3,73 шайбы за игру.