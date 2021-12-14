Матч НХЛ между «Миннесотой» и «Каролиной» перенесен из-за вспышки коронавируса в составе «ураганов»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Каролиной Харрикейнз» перенесен на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в составе гостей.

Как сообщает пресс-служба лиги, к заразившимся ранее Себастьяну Ахо и Сету Джарвису присоединились еще четыре хоккеиста. Точно известно, что одним из заболевших является российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников.

Напомним, встреча между командами должна была состояться в ночь с 14 на 15 декабря, однако теперь дата ее проведения будет определена позже.

Напомним, после 28 матчей «Миннесота», в составе которой выступает Кирилл Капризов, с 39 очками лидирует в Западной конференции. «Каролина» с таким же количеством очков занимает четвертую строчку на Востоке.