Гол и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Даллас», Бучневич и Барбашев набрали очки

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде не без помощи россиян переиграл «Даллас Старз» со счетом 4:1.

В составе гостей отличились Колтон Парейко, Джастин Фолк, Райан О'Райли и Владимир Тарасенко, который к своей шайбе добавил передачу на Парейко вместе с Павлом Бучневичем. Самому Тарасенко, в свою очередь, ассистировали Бучневич и Иван Барбашев.

Хозяева, у которых матч пропускал Александр Радулов, смогли ответить лишь шайбой Райли Дамиани.

Отметим, что «Сент-Луис» дважды реализовал численный перевес.

Таким образом, команда Тарасенко, Бучневича и Барбашева набрала 37 очков и вышла на второе место на Западе вслед за «Миннесотой» Кирилла Капризова.

«Даллас» с 28 очками остался 12-м.