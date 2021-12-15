«Филадельфия» разгромила «Нью-Джерси», Проворов отдал две передачи

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на своем льду крупно переиграла «Нью-Джерси Дэвилз».
Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев, у которых хет-триком отметился Кэм Аткинсон. Еще по одной шайбе забросили Трэвис Санхейм, Джастин Браун и Оскар Линдблем. Две передачи записал на свой счет российский защитник команды Иван Проворов.
Гости смогли ответить точным выстрелом Пикея Суббэна.
«Филадельфия» набрала 26 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Востока.
«Дьяволы» расположились следом, отставая на один балл.
источник: «Советский спорт»