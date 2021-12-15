Шайба Подколзина помогла «Ванкуверу» выиграть у «Колумбуса» и одержать пятую победу кряду в лиге

15 декабря в Ванкувере на стадионе «Роджерс Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувером» и «Коламбусом». Встреча завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бо Хорват (28-я минута), Элиас Петтерссон (45, 60) и Василий Подколзин (50). У «Коламбуса» отличились Эрик Робинсон (5, 17) и Макс Доми (12).

Российский нападающий Василин Подколзин забросил свою шестую шайбу в сезоне и набрал в сумме восьмой результативный балл в 28-и играх за «Ванкувер» (6+2).

Таким образом, «Ванкувер» добился пятой победы подряд в НХЛ и остался на 13-м месте Запада с 28-я очками. В активе «Коламбуса» десятое место Востока и 29 баллов.

Следующий матч «Ванкувер» проведет на выезде против «Сан-Хосе» 17 декабря, а «Коламбус» встретится с «Эдмонтоном» в этот же день.