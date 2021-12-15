Сборная США определилась с составом на МЧМ-2022

Тренерский штаб сборной США назвал состав своей команды на предстоящий молодежный чемпионат мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских Ред-Дире и Эдмонтоне.
Вратари: Дрю Комессо, Кайден Мбереко, Дилан Сильверстейн.
Защитники: Брок Фабер, Люк Хьюз, Вьятт Кайсер, Тайлер Клевен, Иан Мур, Скотт Морроу, Джек Пирт, Джейк Сандерсон.
Нападающие: Мэтти Бенирс, Бретт Берард, Логан Кули, Мэтт Коронато, Таннер Дикинсон, Доминик Джеймс, Мэтт Нис, Чаз Люциус, Картер Мазур, Саша Пастухов, Маки Самоскевич, Рэд Сэведж, Лэндон Слаггерт, Тай Смиланик.
источник: «Советский спорт»