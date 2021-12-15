Вратарь «Далласа», завершивший карьеру: Будь я нападающим, мог бы играть

Экс-голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп прокомментировал свое решение закончить спортивную карьеру.

«Самое тяжелое, что я до сих пор хорошо себя чувствую на некоторых тренировках, до сих пор чувствую, что у меня достаточно мастерства, чтобы играть в НХЛ. Но затем колено говорит, что ты не можешь играть, и это тяжело. Будь я нападающим, я бы мог сейчас играть. Но в баттерфляе с его поворотами колена мое состояние просто не может стать лучше.

Я прошел путь от колледжа через низшие лиги, пробился наверх в НХЛ, закрепился здесь, добивался успеха. Какое-то удовлетворение есть, но хочется выиграть Кубок Стэнли. Теперь буду искать другой способ его выиграть», - приводит слова американского хоккеиста «Чемпионат».

Напомним, 35-летний Бишоп последние 14 месяцев проходил реабилитацию, а затем играл в АХЛ, чтобы набрать форму, однако на этой неделе принял решение о завершении карьеры.

Его партнер по команде и коллега по вратарскому цеху Антон Худобин, в свою очередь, был выставлен клубом на драфт отказов. После того, как в течение суток россиянина никто не забрал, он вернулся в систему «Далласа» и будет выступать за фарм-клуб.