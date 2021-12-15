Анисимов признался, что был шокирован вызовом в сборную России

Нападающий ярославского «Локомотива» Артем Анисимов рассказал о своей реакции на новость о том, что его вызвал в расположение национальной команды для участия в Кубке Первого канала.

«Когда увидел состав, решил, что ничего страшного, нужно воспользоваться этой паузой для восстановления, провести время с семьей, подготовиться к дальнейшим играм. В воскресенье мне позвонили, шокировало, но это был приятный шок.

С канадцами всегда приятно играть - это определенный ажиотаж, интенсивность, и игры против них всегда интересные», - приводит слова хоккеиста ТАСС.

Напомним, Анисимов вернулся в Россию перед началом текущего сезона из НХЛ, где выступал в составе «Оттавы Сенаторз».

За «Локомотив» форвард отыграл 21 матч, в котором набрал 12 (4+8) очков.