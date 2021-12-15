Владислав Третьяк: Мы готовим две команды на случай отказа НХЛ от участия в Олимпиаде

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о подготовке хоккеистов к Олимпийским играм в Пекине.

«У меня выезжают две команды. С женщинами все ясно - они работают по плану Минспорта и 26 января вылетают в Китай. Что касается мужчин, то многие игроки НХЛ боятся ехать, потому что по правилам страны в случае ковида должны до 21 дня находиться на карантине. Поэтому мы до 10 января не знаем, кто поедет на Олимпиаду и готовим две команды.

Если НХЛ не едет, то мы собираемся в Новогорске и где-то 1 февраля поедем в Китай. Так что ждем новостей из НХЛ. Это очень большая проблема. И как она будет решаться - никто не знает», - приводит слова руководителя отечественного хоккея телеканал «Матч ТВ».

Напомним, НХЛ должна до 10 января окончательно определиться с участием своих игроков в соревнованиях. Лига дала предварительное согласие, однако до указанного срока имеет право поменять свое решение в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.