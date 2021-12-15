Билл Дэйли - об участии игроков НХЛ в Олимпиаде: Нет крайнего срока для принятия решения

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, когда примут окончательное решение по возможному участию игроков из НХЛ на грядущих Олимпийских играх в Пекине-2022.

«Участие в Олимпийских играх остается предметом постоянной оценки. Нет крайнего срока для принятия окончательного решения», - сказал Дэйли.

Ранее НХЛ перенесла матчи «Калгари» - «Нашвилл» и «Каролина» - «Миннесота», которые должны были состояться в ночь на 15 декабря, из-за нескольких случаев заражения коронавирусом.