Сборная России обыграла Канаду в стартовом матче Кубка Первого канала

Сборная России на своей площадке оказалась сильнее национальной команды Канады в стартовом матче Кубка Первого канала. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян.

В составе победителей отличились Егор Коршков (5-я), Александр Елесин (19-я), Никита Нестеров (40-я) и Вадим Шипачев (41-я).

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Брэндона Гормли (28-я), Даниэля Одетта (47-я) и Эрик О'Делл (59-я).

Отметим, что наша команда выступала в ретроформе в честь 75-летия отечественного хоккея. Результат матча с Канадой не будет учитываться в общей таблице, так как «кленовые листья» являются приглашенными участниками Еврохоккейтура.

В следующем матче Россия сыграет против Швеции (16 декабря). Канада сразится с тем же соперником, но на день позже.

Кубок Первого канала проходит в Москве с 15 по 19 декабря. Действующим победителем турнира является наша национальная команда.

Евротур

Кубок Первого канала

Россия – Канада – 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)