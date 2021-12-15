Алексей Жамнов: В следующих матчах будет много изменений

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал результат мачта против Канады в рамках Кубка Первого канала.

«У Никишина было волнение, на таком уровне, еще и против канадцев. Игрок он перспективный, у него большое будущее. Взяли посмотреть его на этом уровне. Все будет зависеть от него.

У канадцев неплохая команда. Если посмотреть по фамилиям, игроки все ведущие в клубах КХЛ. Не сказал бы, что эта слабая команда. То, что скорости выше, чем в КХЛ, это бесспорно.

Только сегодня на раскатке пробовали большинство, по ходу игры пробовали разные сочетания. В следующих матчах тоже будет много новых изменений, будем менять тактическую схему. Мы хотим посмотреть разные варианты», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, в первом матче домашнего этапа Еврохоккейтура россияне обыграли канадцев со счетом 4:3. По ходу встречи команда Жамнова вела 4:1, однако позволила соперникам подобраться вплотную.

В следующей игре Россия сыграет против сборной Швеции. Матч пройдет 16 декабря. Начало в 18.30 по московскому времени.