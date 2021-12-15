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Фетисов - о победе сборной России: Канадцев у нас не было со времен Советского Союза

Команда Алексея Жамнова выиграла в матче Кубка Первого канала.
15 декабря 2021 22:26

Двукратный олимпийский чемпион по хоккей Вячеслав Фетисов дал комментарий после победы сборной России в стартовом матче Кубка Первого канала против Канады (4:3).

«Хочу поздравить Алексея Жамнова, Сергея Федорова, да и всю сборную с дебютом и победой. Доволен игрой: команда смотрелась, как положено забила в большинстве. Все хорошо. Тем более канадцев у нас не было со времен Советского Союза», - приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Напомним, что в составе победителей отличились Егор Коршков (5-я), Александр Елесин (19-я), Никита Нестеров (40-я) и Вадим Шипачев (41-я). Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Брэндона Гормли (28-я), Даниэля Одетта (47-я) и Эрика О'Делла (59-я).

Отметим, наша команда выступала в ретроформе в честь 75-летия отечественного хоккея. Результат матча с Канадой не будет учитываться в общей таблице, так как «кленовые листья» являются приглашенными участниками Еврохоккейтура.

В следующем матче Россия сыграет против Швеции (16 декабря). Канада сразится с тем же соперником, но на день позже.

Кубок Первого канала проходит в Москве с 15 по 19 декабря. Действующим победителем турнира является наша национальная команда.

источник: Чемпионат.com
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