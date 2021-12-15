Клод Жюльен: Начало сложилось не в нашу пользу

Главный тренер сборной Канады по хоккею Клод Жюльен прокомментировал результат матча против России в рамках Кубка Первого канала.

«Сегодня играли против очень хорошей команды, очень мастеровитой. Понятно - это сборная России. Начало сложилось не в нашу пользу. Но потом со счета 1:3 уже смогли оттолкнуться и показать хорошую игру. И сделать счет 3:4. В принципе, мне понравилось то, как игроки отдавались игре и показали себя. Но у нас очень хорошая команда. Да, у нас было не так много времени на подготовку к этому турниру. Но думаю, что дальше мы будем выступать только лучше», - приводит слова Жюльена «Чемпионат».

Напомним, в первом матче домашнего этапа Еврохоккейтура россияне обыграли канадцев со счетом 4:3. По ходу встречи команда Жамнова вела 4:1, однако позволила соперникам подобраться вплотную.

В следующей игре Россия сыграет против сборной Швеции. Матч пройдет 16 декабря. Начало в 18.30 по московскому времени.