Кожевников - о победе России над Канадой: Давно такой игры ждали от сборной

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников дал комментарий после победы сборной России в стартовом матче Кубка Первого канала против Канады (4:3).

«Два с половиной периода играли просто замечательно. Давно такой игры ждали от сборной. А в конце что-то произошло. С этим надо разбираться тренерскому штабу. Начали подпускать к своим воротам. Уверенность потеряли. Это наша болезнь», - приводит слова Кожевникова «СЭ».

Напомним, что в составе победителей отличились Егор Коршков (5-я), Александр Елесин (19-я), Никита Нестеров (40-я) и Вадим Шипачев (41-я). Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Брэндона Гормли (28-я), Даниэля Одетта (47-я) и Эрика О'Делла (59-я).

Отметим, наша команда выступала в ретроформе в честь 75-летия отечественного хоккея. Результат матча с Канадой не будет учитываться в общей таблице, так как «кленовые листья» являются приглашенными участниками Еврохоккейтура.

В следующем матче Россия сыграет против Швеции (16 декабря). Канада сразится с тем же соперником, но на день позже.

Кубок Первого канала проходит в Москве с 15 по 19 декабря. Действующим победителем турнира является наша национальная команда.