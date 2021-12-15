Зачем вышли в форме сборной СССР, если ее методики, по мнению нашего капитана, анахронизм?

Жаль, что экс-тренер «Монреаля» Клод Жюльен отправил в ворота Кленовых Погге из немецкого «Кельна», а не голкипера «Локомотива» Паскуале, на днях переигравшего в КХЛ столичного армейца Федотова. 35-летний ветеран только сам в свои ворота не забивал. Хотя в начале третьего периода именно его бездумный забег к лицевому борту привел к тому, что Шипачев расстрелял пустую рамку.

4:1. Игра сделана! Так подумали парни в красных свитерах - и пошел хоккей кто во что горазд. Наши могли забросить и пятую, и шестую шайбу. Но преуспели дважды гости и вполне могли отыграться. Если бы в этом поединке что-то решалось. Аки в четвертьфинале ЧМ-2021 в Риге.

Алексей Жамнов на пресс-конференции похвалил подопечных. Но, кроме шустрого старта, лично я ничего особенного не заметил. Да и видно было с первых секунд, что канадцы сами нам все отдали, увидев воочию на церемонии открытия турнира великих капитанов прошлого Вячеслава Фетисова и Игоря Ларионова, Алексея Ковалева и Бориса Михайлова. Пока они разбирались что к чему, хозяева уже на пятой минуте открыли счет и полностью контролировали ситуацию.

В перерыве я сказал популярному телекомментатору Сергею Гимаеву, что Жюльен устроит разнос в раздевалке и на вторую треть выйдет другая команда. Так и случилось. Гости сразу задавили россиян в зоне Федотова. Заставили Шарипзянова сфолить – и защитнику рижского «Динамо» Гормли и Ко хватило 43 секунд большинства, чтобы восстановить равновесие.

Дальше сказалась неопытность этого призыва действующих чемпионов мира. Вместо того чтобы зацепиться за результат, спустя всего 25 секунд они опять позволили хозяевам выйти вперед. И снова сплоховал Погге. А за шесть секунд до второго перерыва запустили и третью шайбу. Ну а что произошло на 20-й секунде третьего периода, мы уже обсудили.

В общем, замах в историческом стыке на рубль, а удар – на копейку. Сплошной хаос, который и должен был быть, ибо обе сборные к московскому этапу Евротура просто не готовились. Одна тренировка накануне, раскатка утром – и в бой.

Капитан россиян Егор Яковлев после матча сказал, что это совершенно нормально. Длительная система подготовки, которая практиковалась в советское время – заскорузлый анахронизм.

Вот только хочу напомнить защитнику «Металлурга», что люди с четырьмя буквами на груди почти 40 лет доминировали в мировом хоккее. По крайней мере с 1954 по 1991 год ни разу не покинули пьедестал чемпионатов мира и Олимпиад. А сколько стране пришлось ждать олимпийского золота от сборной России или виктории на ЧМ в Квебеке, думаю, напоминать не стоит. Равно как все прекрасно в курсе, какое место мы заняли на последнем ЧМ в Риге.

Жаль, что в Кубке Первого канала не предусмотрен финал. Как, например, на Кубке Шпенглера. Очень хотелось бы увидеть, как канадцы сыграли бы против россиян, сойдись они тут в Москве с хозяевами еще раз.