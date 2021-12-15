Владислав Третьяк: Матчи между россиянами и канадцами всегда идут до последней секунды

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк дал комментарий после победы сборной России в стартовом матче Кубка Первого канала против Канады (4:3).

«Боевая игра. Матчи между россиянами и канадцами всегда идут до последней секунды. Канадцы есть канадцы - в любом составе, в любом состоянии. Канада - это хоккейная держава, они собрали неплохую команду. Удалось выиграть за счет характера, мастерства», - приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, что в составе победителей отличились Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и Вадим Шипачев. Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Брэндона Гормли, Даниэля Одетта и Эрика О'Делла.

Отметим, наша команда выступала в ретроформе в честь 75-летия отечественного хоккея. Результат матча с Канадой не будет учитываться в общей таблице, так как «кленовые листья» являются приглашенными участниками Еврохоккейтура.

В следующем матче Россия сыграет против Швеции (16 декабря). Канада сразится с тем же соперником, но на день позже.

Кубок Первого канала проходит в Москве с 15 по 19 декабря. Действующим победителем турнира является наша национальная команда.