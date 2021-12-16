ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Рекордный гол Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго»

Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла на льду «Юнайтед Центра».
16 декабря 2021 07:54

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на своей площадке оказался сильнее «Вашингтона». Встреча в основное время завершилась со счетом 4:4, а в овертайме победу »Блэкхокс» принес Калеб Джонс.

Также в составе хозяев дубль оформил Алекс Дебринкэт. Еще по одной шайбе забросили Филипп Курашев и Маккензи Энтвистл.

Гости ответили голами в исполнении Даниэля Спронга, Ларса Эллера, Конора Шири и Александра Овечкина. Для российского форварда эта шайба стала 274-й в большинстве. Таким образом, Овечкин сравнялся по этому показателю с рекордсменом лиги Дэйвом Андрейчуком. Помимо этого Александр отдал результативную передачу. Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 23 броска из 28.

В следующем матче «Чикаго» примет дома «Нэшвилл», а «Вашингтон» сыграет на выезде с «Виннипегом». Обе встречи пройдут 18 декабря.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» – «Вашингтон» – 5:4 ОТ (0:0, 3:2, 1:2, 1:0)
Голы:
0:1 – Овечкин ( Бэкстрем, Оши), 23:36
1:1 – Дебринкат (Кубалик, Кэйн), 33:55
2:1 – Курашев (Джонс, Дак), 34:13
3:1 – Энтвистл (Тэйвс, Хэйгл), 34:29
3:2 – Спронг (Эллер), 39:18
3:3 – Эллер (Шири, Оши), 51:57
4:3 – Дебринкат (Строум, Хэйгл), 55:00
4:4 – Шири (Карлсон, Овечкин), 59:57
5:4 – Джонс (Кэйн, Дак), 61:21
Вратари: Флери 42/46 – Самсонов 23/28.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Руй Витория покинул "Спартак"Гол Подколзина помог "Ванкуверу" выиграть у "Коламбуса"Когда ждать новый Nissan Pathfinder в России?"Свела меня с ума". Видео Демьяновой "взорвало" InstagramСтримерша Kika покончила с собойГуберниев назвал Степанову радисткой Кэт. Лыжница жестко ответила
«Наша советская форма напомнила детство». Жамнов — о победе над Канадой
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал победу (4:3) над канадцами в стартовом матче Кубка Первого канала.
Победили, но в олимпийских перспективах не убедили. Послесловие к хоккею Россия — Канада
Стартовый матч сборной России на Кубке Первого канала против канадцев (4:3) оставил двоякие впечатления.
На груди «СССР», на табло — 4:3! Как Россия начала Кубок Первого канала с победы над Канадой
В первом матче Алексея Жамнова на посту главного тренера сборной России наши хоккеисты взяли верх над канадцами - 4:3.
«Был саботаж игроков, а тренера загнали в невыносимые условия». Червиченко — об уходе Витории из «Спартака»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением об увольнении Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.
По заветам Заремы… Как «Спартак» уволил Руя Виторию
Среда 15 декабря прошла в ожидании новостей из «Спартака», где к вечеру все-таки объявили об ожидаемой всеми отставке Руя Витории с поста главного тренера команды.
Как толстели звезды мирового футбола
Марадона уменьшал желудок хирургией, Роналдо обижался, а про Роналдиньо шутили, что он переборщил с рекламой чипсов... «Плеймейкер» вспоминает истории футболистов, для которых лишний вес стал проблемой. А заодно обратился за комментариями к врачу-эксперту.
Шахматный Трианон. Как из Дубова за помощь Карлсену против Непомнящего сделали изменника родины
После матча на первенство мира, в котором Магнус Карлсен разгромил Яна Непомнящего со счетом 7,5:3,5, все обсуждают не норвежского чемпиона и нашего претендента, а другого российского гроссмейстера Даниила Дубова.
От Павла Буре до Ивана Урганта: названы «Герои Хоккея» 2021 года!
14 декабря состоялось вручение национальной премии «Герои Хоккея», учредителями которой выступают ФХР и ее официальный партнер букмекерская компания «Лига Ставок». Церемония прошла уже четвертый раз. Впервые она состоялась в 2018 году, а сейчас была приурочена к Кубку Первого канала.
У Соболева появился конкурент-дельфин, Гинер попросил за Виторию, а Аршавин «реально не в курсе». Обзор мемов
В традиционной подборке лучших мемов последних дней подводим итоги осенней части сезона в РПЛ, прощаемся с Виторией и выясняем у Аршавина, что пошло не так на жеребьевке Лиги чемпионов.
Косторная сломала руку — и их осталось пятеро… Рейтинг олимпийского сезона #4
Действующая чемпионка Европы и Гран-при Алена Косторная из-за травмы не сможет выступить на чемпионате России, который пройдет с 23 по 25 декабря в Санкт-Петербурге. Таким образом, эта фигуристка теряет последние шансы отобраться в олимпийскую сборную.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика