Рекордный гол Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на своей площадке оказался сильнее «Вашингтона». Встреча в основное время завершилась со счетом 4:4, а в овертайме победу »Блэкхокс» принес Калеб Джонс.

Также в составе хозяев дубль оформил Алекс Дебринкэт. Еще по одной шайбе забросили Филипп Курашев и Маккензи Энтвистл.

Гости ответили голами в исполнении Даниэля Спронга, Ларса Эллера, Конора Шири и Александра Овечкина. Для российского форварда эта шайба стала 274-й в большинстве. Таким образом, Овечкин сравнялся по этому показателю с рекордсменом лиги Дэйвом Андрейчуком. Помимо этого Александр отдал результативную передачу. Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 23 броска из 28.

В следующем матче «Чикаго» примет дома «Нэшвилл», а «Вашингтон» сыграет на выезде с «Виннипегом». Обе встречи пройдут 18 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» – «Вашингтон» – 5:4 ОТ (0:0, 3:2, 1:2, 1:0)

Голы:

0:1 – Овечкин ( Бэкстрем, Оши), 23:36

1:1 – Дебринкат (Кубалик, Кэйн), 33:55

2:1 – Курашев (Джонс, Дак), 34:13

3:1 – Энтвистл (Тэйвс, Хэйгл), 34:29

3:2 – Спронг (Эллер), 39:18

3:3 – Эллер (Шири, Оши), 51:57

4:3 – Дебринкат (Строум, Хэйгл), 55:00

4:4 – Шири (Карлсон, Овечкин), 59:57

5:4 – Джонс (Кэйн, Дак), 61:21

Вратари: Флери 42/46 – Самсонов 23/28.