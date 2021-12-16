«Рейнджерс» победили «Аризону», Панарин не смог доиграть матч

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на выезде оказались сильнее «Аризоны». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ньюйоркцев.

В составе победителей дубль оформил Каапо Какко. Также одну заброшенную шайбу на свой счет записал Мика Зибанеджада. Российский нападающий Артемий Панарин по неизвестным причинам завершил игру во втором периоде, не отметившись результативными действиями.

Хозяева ответили голами в исполнении Луи Эрикссона и Клейтона Келлера. Россиянин Ильи Любушкина сделал ассист.

В следующем матче «Рейнджерс» примут дома «Вегас», а «Аризона» сыграет в гостях с «Анахаймом». Обе встречи состоятся 18 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» – «Рейнджерс» – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2, 0:0)

Голы:

1:0 – Эрикссон (Любушкин, Келлер), 17:46

1:1 – Какко (Крайдер, Зибанежад), 30:40

2:1 – Келлер (Строльман, Шмалц), 48:47

2:2 – Зибанежад (Крайдер, Фокс), 54:14

2:3 – Какко (Строум, Крайдер), 57:42

Вратари: Уэджвуд 27/30 – Кинкейд 29/31.