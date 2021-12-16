Овечкин признан второй звездой матча с «Чикаго»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой матча против «Чикаго Блэкхоукс».
Как сообщает пресс-служба НХЛ, лучшим игроком матча стал «ястреб» Алекс Дебринкэт, забросивший две шайбы. Третьей звездой признан автор победного года в ворота «Вашингтона» Калеб Джонс.
Напомним, Овечкин отличился в большинстве, забросив первую шайбу своей команды, а также ассистировал партнеру в эпизоде с четвертым голом, однако старания россиянина не уберегли столичных от поражения со счетом 4:5.
источник: NHL (НХЛ)