Купер заявил, что Кучерову требуется еще несколько недель для восстановления

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о состоянии российского нападающего команды Никиты Кучерова.

«Вы уже видели Никиту на наших тренировках. Естественно, он в синем свитере, то есть не участвует в контактах, и как бы я ни хотел побыстрее увидеть его в составе, это вне моего контроля. Он на той стадии реабилитации, на которой и должен сейчас находиться. Ему требуется еще несколько недель», - приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.

Напомним, Кучеров пропустил весь прошлый регулярный чемпионат из-за травмы, однако восстановился к плей-офф и помог своей команде завоевать второй подряд Кубок Стэнли.

В октябре россиянин перенес операцию и продолжает проходить реабилитацию.