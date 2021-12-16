Тренер «Рейнджерс» сообщил о травме Панарина и сроках его восстановления

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан после победы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (3:2) рассказал о состоянии российского нападающего Артемия Панарина. Напомним, что форвард по неизвестным причинам завершил игру во втором периоде, не отметившись результативными действиями.

«У Артемия небольшое повреждение нижней части тела. Мы рассчитываем, что он вернется в ближайшие дни», - приводит слова специалиста журналист Винс Меркольяно в своем твиттере.

Добавим, что в составе победителей дубль оформил Каапо Какко. Также одну заброшенную шайбу на свой счет записал Мика Зибанеджада. »Койотис» ответили голами в исполнении Луи Эрикссона и Клейтона Келлера. Россиянин Ильи Любушкина сделал ассист.

В следующем матче «Рейнджерс» примут дома «Вегас», а «Аризона» сыграет в гостях с «Анахаймом». Обе встречи состоятся 18 декабря.