«Мы ищем защитников»: генеральный менеджер «Авангарда» - о планируемом усилении

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Волков рассказал о трансферных планах клуба.

«Усиление планируется. Под потолком зарплат места практически нет. Для этого нужно будет кем-то пожертвовать. Все в стадии. Пока не могу особо на сто процентов сказать, что будет, чего не будет. Вопрос в процессе. Пока еще есть время до дедлайна.

Я думаю, что у нас будут защитники. Мы ищем защитников.

Кто будет, того и рассмотрим. Пока есть какие-то теоретические варианты, практически - никого нет», - приводят слова Волкова «Известия».

Напомним, после 39 омичи с 46 очками занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда является действующим обладателем Куба Гагарина.