Тренер «Вашингтона» - о рекорде Овечкина: Я не знаю, что можно к этому добавить

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт после выездного поражения своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:5 ОТ) отреагировал на рекорд нападающего столичных Александра Овечкина. Напомним, что российский нападающий забросил 274-ю шайбу в большинстве. Таким образом, Овечкин сравнялся по этому показателю с рекордсменом лиги Дэйвом Андрейчуком.

«Я не знаю, что можно к этому добавить. Все видят и говорят одно и то же. Это же очевидная картина», - приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.

Добавим, что в овертайме победу «Блэкхокс» принес Калеб Джонс. Также в составе хозяев дубль оформил Алекс Дебринкэт. Еще по одной шайбе забросили Филипп Курашев и Маккензи Энтвистл. Гости ответили голами в исполнении Даниэля Спронга, Ларса Эллера, Конора Шири и Овечкина. Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 23 броска из 28.

В следующем матче «Чикаго» примет дома «Нэшвилл», а «Вашингтон» сыграет на выезде с «Виннипегом». Обе встречи пройдут 18 декабря.