Лещенко перешел в «Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» объявил о заключении контракта с нападающим Вячеславом Лещенко.

По информации клубной пресс-службы, соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, 26-летний форвард начинал регулярный чемпионат в подольском «Витязе», проведя 20 матчей и набрав семь (4+3) очков. Также в своей карьере игрок выступал за мытищинский «Атлант», московский «Спартак», казанский «Ак Барс» и «Сочи».

Всего в КХЛ хоккеист провел 345 игр, в которых набрал 119 (56+63) очков.